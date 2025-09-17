CINEMA

Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice

Cineasta pernambucano será laureado como melhor diretor por O Agente Secreto

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:07

O diretor Kleber Mendonça FIlho Crédito: divulgação

O cineasta Kleber Mendonça Filho vai receber o prêmio de melhor diretor do Critics Choice Awards, a maior associação de críticos de cinema da América do Norte, por sua condução em O Agente Secreto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais da organização. A premiação será no dia 24 de outubro, quando a associação celebrará a 4ª edição do Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television.

“Kleber Mendonça Filho receberá o Prêmio de Direção por seu trabalho em O Agente Secreto”, afirmou o comunicado divulgado à imprensa. O cineasta brasileiro recentemente recebeu o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes pelo filme, além de ter recebido o Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI.