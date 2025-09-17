Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:07
O cineasta Kleber Mendonça Filho vai receber o prêmio de melhor diretor do Critics Choice Awards, a maior associação de críticos de cinema da América do Norte, por sua condução em O Agente Secreto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais da organização. A premiação será no dia 24 de outubro, quando a associação celebrará a 4ª edição do Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television.
“Kleber Mendonça Filho receberá o Prêmio de Direção por seu trabalho em O Agente Secreto”, afirmou o comunicado divulgado à imprensa. O cineasta brasileiro recentemente recebeu o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes pelo filme, além de ter recebido o Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI.
Além do diretor brasileiro, outros artistas latinos também serão homenageados: a atriz America Ferrera, os atores Oscar Isaac, Anthony Ramos e Gabriel Luna. No ano passado, Fernanda Torres foi homenageada por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Na última segunda (15), o longa de Kleber foi escolhido para disputar a indicação brasileira ao Oscar de Melhor Filme Internacional.