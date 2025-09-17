STREAMING

Superman ganha data de estreia na HBO Max

Filme dirigido por James Gunn marca recomeço para o universo da DC

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:39

David Corenswet é o novo Superman Crédito: Jessica Miglio/divulgação

Um dos grandes lançamentos do ano, cmo arrecadação de mais de US$ 610 milhões, Superman já tem data para chegar à HBO Max, a casa do universo DC no streaming: será dia 19 de setembro.

Enquanto isso, o filme está disponível para compra ou aluguel em plataformas digitais como Apple TV, Google Play, YouTube e Prime Video.

James Gunn é o roteirista e diretor do novo Superman, que tem história focada num Clark Kent mais jovem, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópoles. Paralelo ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman. O filme, porém, não é uma história de origem, então não veremos Krypton explodindo ou os Kents o descobrindo.