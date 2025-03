MODA

Lacrou no último fim de semana do verão em Salvador

O guarda-roupa pode e deve ser fresquinho sem perder o estilo

Natalie Alves (@nataliealves) lacrou real oficial na escolha do vestido de efeito, aquela peça perfeita e versátil, com a qual você pode circular em diferentes ocasiões, indo de um rolé mais urbano a uma festa descolada . Um colar bem pensado faz toda a diferença na produção. Esse de conchas flerta com esse clima praiano, a cara do Verão. E ainda tem memória porque é da avó de Natalie. A bolsa a tiracolo é sempre uma opção certeira. E ela sabe bem disso.>