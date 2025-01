MODA

Lacrou nos detalhes, Salvador

Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 15:30

Moda nas ruas Crédito: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

O stylist João Caldas (estilojoaocaldas) sabe desconstruir um look como ninguém. Ele tirou o blazer do lugar comum, quando pensou em uma produção com pegada streetwear. Afinal, a peça não vive somente no escritório, não é mesmo? >

O blazer ainda se destaca pelo maximalismo proposto. Já que o item renasce com uma estética fashion, na medida que ganha uma série de alfinetes originais. O jogo de anéis dialoga bem como essa profusão libertária, típica daqueles que não têm medo de ousar.>

Marcelinho, que é conhecido pelo seu perfil divertido no insta (@ruivobaiano), mostrou que também lacra demais na construção do visu. Trouxe irreverência na escolha da camiseta com a imagem do Pernalonga e montou uma produção divertida, mas ao mesmo tempo bem urbana. Como dizia Irmã Dulce: “brocou menino!”.>

A carioca Beatriz Justo (@capribia) estava destilando estilo passeando pelo Santo Antônio Além do Carmo. O look fresh e cheio de bossa mostrava total conexão com o verão escaldante de Salvador.>