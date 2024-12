FIM DE ANO

Lara Silva, filha de Faustão, curte Trancoso ao lado do noivo e irmão caçula

Momentos do passeio foram compartilhados nas redes sociais

Lara Silva, filha do apresentador Faustão, está aproveitando as férias em Trancoso, no sul da Bahia, ao lado do noivo, o também apresentador Julinho Casares. O casal escolheu o vilarejo como destino para celebrar o Réveillon 2025.