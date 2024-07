NOVO IMÓVEL

Lázaro Ramos e Taís Araújo mostram novidades do apartamento novo: “Andar nu em casa é maravilhoso”

Atores estão mostrando todos os passos da nova reforma

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de julho de 2024

Lázaro Ramos e Tais Araújo Crédito: Redes sociais

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araujo compartilharam com o público, nesta quarta-feira (3), novidades sobre o andamento da reforma do apartamento no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, eles mostraram detalhes do quarto do casal, que terá closet com direito a janelão, camarim e dois banheiros, um pra cada. Taís explicou que eles decidiram ter uma parte bem particular onde fica o quarto por conta do desejo de Lázaro de ter privacidade para andar de roupa íntima ou pelado.