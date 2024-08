CINEMA

Lázaro Ramos vai estrelar filme ao lado de Fernanda Montenegro

Após encerrar seu trabalho na novela “Elas por Elas”, Lázaro Ramos já tem um novo projeto à vista: ele foi convidado para integrar o elenco do filme “Velhos Bandidos”, uma comédia de ação que promete reunir grandes nomes do cinema nacional. O longa será estrelado por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, com direção de Cláudio Torres, e também contará com Bruna Marquezine e Vladimir Brichta.