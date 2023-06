Leonardo faz homenagem nos 25 anos de morte de Leandro: 'Saudade'

O cantor Leonardo fez uma homenagem ao irmão Leandro, nas redes sociais. A morte do cantor completou 25 anos nessa sexta-feira (23).



No post, o cantor sertanejo escreveu: “Eterna Saudade”, com a música que fez sucesso na voz da dupla: "Não aprendi dizer adeus". Leandro morreu no dia 23 de junho de 1998, após lutar dois meses contra um câncer raro na região do tórax, em um hospital de São Paulo. Na época, o cantor tinha 36 anos.



Antes de morrer, Leandro pediu à mãe que fundasse uma instituição para ajudar no tratamento de pessoas com câncer. Desde então, a Casa de Apoio São Luiz, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, auxilia pacientes diagnosticados com a doença.