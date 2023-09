Liniker se emociona ao ser ovacionada em show na Concha Acústica: “Me sinto em casa”

A cantora Liniker desembarcou em Salvador para uma apresentação, neste sábado (16), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A artista apresentou o show do primeiro disco solo, o Índigo Borboleta Anil.



Liniker fez um show eletrizante. Ela entrou no palco agitando o público - que lotou a Concha - com a canção “Antes de Tudo”. Logo após a segunda música ( “Lili”), a artista foi ovacionada e se emocionou. Na primeira conversa com a plateia a cantora se declarou para Salvador: