Filha de Renato Aragão é criticada por palestra sobre produtividade: 'Todo mundo tem 24h no dia'

Lívian Aragão foi alvo de críticas nesta sexta-feira, 15, após o vídeo de uma palestra dela de coach repercutir negativamente nas redes sociais. No registro, a filha de Renato Aragão falava sobre produtividade.



"Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?", disse ela.