LITERATURA

Livro de escritora baiana sobre jovens do Estado Islâmico tem lançamento em Salvador

Quatro jovens muçulmanos ingleses que se vinculam ao autoproclamado Estado Islâmico (EI), na Síria. A trajetória é retratada no livro 'Em busca de algo em que acreditar: identidade, Islã e radicalismo na Inglaterra do século XXI', da escritora baiana Hannah Bellini, que será lançado no dia 22 agosto, às 18h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia.