ESQUILETES OU FROZEN?

Liz Improta Santana completa 3 anos e antecipa tema de festa

Pequena já tinha trocado o tema da festa em agosto

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 13:59

Lore Improta e Liz Improta Crédito: Redes sociais

A quinta-feira (26) começou com surpresa para a pequena Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana, que completa 3 anos. Nas redes sociais, a mãe expôs as primeiras horas do dia da aniversariante, que ganhou uma festa antecipada com o tema “Frozen”.

A festa mesmo, segundo a própria Liz adiantou, será com tema “Esquiletes”, inspirada na animação que acompanha uma banda fictícia de esquilas cantoras.

Liz, filha de Leo Santana, mudou tema de aniversário em cima da hora e desesperou Lore Improta

Em agosto, a situação ficou tensa para a dançarina Lore Improta que, no meio de uma conversa com a pequena Liz, descobriu que a menina decidiu trocar o tema do aniversário.

As duas conversavam quando a filha de Leo Santana surgiu com a roupa da Elza, princesa do filme Frozen. Bem séria e decidida, Liz disse que quer o tema do evento, que vai acontecer em setembro, do filme da Disney.

"Meu aniversário vai ser da 'Frozen'. Depois das 'Esquiletes'", comentou Liz bem decidida do que quer. A mãe, em pleno desespero, explicou que já contratou toda a equipe para fazer a festa do tema do Alvin e os Esquilos.