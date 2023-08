Lore Improta recorda início da carreira de dançarina no Faustão: 'Sou grata a ele'

A dançarina Lore Improta, de 29 anos, iniciou a carreira na dança no balé do Domingão do Faustão, em 2015. A famosa, então, conseguiu alavancar o nome pessoal e mostrou que o apresentador abriu as portas para ela.



Em conversa à revista Quem, a esposa de Leo Santana recordou que foi escolhida entre milhares de jovens para fazer parte do balé do jornalista. Mesmo saindo pouco depois, o respeito e admiração permanecem até os dias atuais.



"Fausto foi para muitas pessoas, para muitos artistas, o abre-alas. Ele abriu as portas para mim, literalmente. Sou muito grata a ele. (...) "Não fui só bailarina do Faustão, voltei como convidada, como jurada técnica... Essa troca, esse carinho, essa reciprocidade, ela é muito verdadeira", disse.