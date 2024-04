NO BRASIL

Louis Tomlinson quebra silêncio sobre rumores de relacionamento com Harry Styles

Cantor admitiu que as teorias o irritam

Louis Tomlinson, ex-One Direction, está no Brasil para shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Durante sua passagem pelo país, o cantor falou sobre os rumores de um romance entre ele e Harry Styles durante a existência da boy band.

Em entrevista ao G1, o cantor admitiu que as teorias o irritam. "Tenho certeza que muitas pessoas olham e acham interessante todas essas pequenas conspirações que acontecem na vida. Me irrita um pouco, sim, mas é a natureza do trabalho, suponho", disse.