INVESTINDO NA CARREIRA

Lucas Pizane lança primeira música pós-BBB com clipe romântico ao lado da namorada; veja vídeo

Os lançamentos musicais que o ex-BBB Lucas Pizane prometeu começaram a chegar. O baiano divulgou, nesta quarta-feira (17), a faixa ‘Tapeado‘, com direito a clipe romântico ao lado da namorada, a influenciadora digital Beatriz Esquivel. O novo single conta a história de um homem apaixonado que quer se envolver, mas que fica cheio de dúvidas quando sua amada vai e volta da sua vida sem respostas.

A composição da música é de autoria do próprio Pizane e tanto a letra quanto o clipe fazem referências a Salvador. A produção é de Pivet Panda e Kafé, com direção de vídeo de Ramires Ax e produção de Isa Morais.

Em conversa com o Alô Alô Bahia durante o verão, Pizane contou que pretende seguir seu sonho de cantar e vai continuar apostando no pagodão e em outros gêneros musicais baianos e nordestinos. “Tudo o que está nessa esfera vai estar no meu escopo de trabalho. Isso é quem eu sou, não consigo fugir disso”, completou.