Fernanda descobre que Pizane 'entrou' para a família dela fora do BBB 24; entenda

A ex-participante Fernanda Bande saiu na noite deste domingo (31), com 57,09% dos votos e, durante a conversa com o Bate Papo BBB, a confeiteira descobriu que Lucas Pizane entrou para a família.

O baiano, que foi eliminado ainda no começo do programa, enviou um vídeo para Fernanda explicando as fofocas que aconteceram fora do BBB 24.