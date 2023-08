Luciano Huck choca público ao mostrar doação alta para o Criança Esperança

O Criança Esperança 2023 já está sendo exibido na tela da Globo e, como já é de costume, os famosos da emissora ficam atendendo as ligações dos telespectadores que ligam para fazer as doações.



Mas neste domingo (6), o apresentador Luciano Huck, no Domingão, resolveu mostrar que é um homem generoso quando o assunto é ajudar. Ao vivo na programação da Globo, ele mostrou sua doação, chocando a todos que estavam assistindo.



Após falar com os telespectadores que eles deveriam ajudar às diversas instituições espalhadas pelo Brasil, o marido de Angélica mostrou o comprovante de uma transferência bancária em seu nome no valor de R$ 10 mil.