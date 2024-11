FAMOSOS

Luciano Szafir conta que recusou trabalho com Madonna: 'Ela me queria de calcinha e sutiã'

O modelo e ator relembrou dos momentos com a diva pop no podcast Papagaio Falante

Luciano Szafir contou que recusou um trabalho com Madonna por conta de um pedido inusitado da cantora de Like a Virgin. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. De acordo com o ex-modelo, a artista pop teria pedido para ele posar de calcinha e sutiã.