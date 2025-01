NUMANICE

Lud convida todo mundo pro Festival de Verão

Cantora se apresenta no domingo, dia 26, no Festival de Verão 2025; é o mesmo dia de Ivete

Roberto Midlej

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 08:00

Ludmilla Crédito: divulgação

Uma das atrações mais esperadas do Festival de Verão 2025, Ludmilla se apresenta em show solo no domingo (26), mesmo dia de Jão & Gustavo Mioto, Ivete Sangalo e Luiz Caldas & Saulo. Na espera do baby ‘Brumilla’, fruto do casamento com a dançarina Brunna Gonçalves, Lud está rodando o país com o show do álbum Numanice Ao Vivo, o mesmo que traz ao FV25. Veja a entrevista exclusiva a seguir.

Como será a apresentação no Festival de Verão em relação a repertório, produção e cenários?

Vai ser um show muito animado, do jeito que a Bahia gosta! Preparei um repertório cheio de músicas pra cima, aquelas que fazem todo mundo dançar e cantar junto. Vai ser inesquecível!

Você esteve em Salvador para encontrar Beyoncé em 2023. O quanto aquele encontro foi especial para você?

Não consigo nem mensurar (risos). Realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Beyoncé sempre foi uma inspiração gigante pra mim, como artista, mulher e profissional. Ver de perto o talento, a força e a humildade dela foi transformador. É algo que vou guardar pra sempre no coração.

Como você foi avisada daquele encontro e como fez para manter o segredo? O fato de ter sido em Salvador fez o encontro ser mais especial?

Eu conheci a Ivy McGregor, que é braço direito da Beyoncé, em Londres. Ela me contou que viria ao Brasil no fim do ano passado e, quando chegou, levei ela pra minha casa, fizemos uma feijoada, foi super descontraído. Durante esse encontro, ela me convidou pra um evento que teria em Salvador, mas eu já tinha show marcado no mesmo dia. Consegui adiantar meu show e fui pra Salvador. Beyoncé sempre foi uma grande inspiração pra mim, e eu me tornei a maior cantora preta da América Latina por causa dela. Eu estava muito nervosa, ansiosa, uma pilha mesmo. Quando nos encontramos, ela me recebeu com um sorriso lindo, ela é muito iluminada. Foi mágico!

Como tem sido sua rotina durante a gravidez de Brunna? Tem dedicado mais tempo a ela?

A gente sempre esteve muito juntas, sabe? Depois do trabalho, eu sempre volto correndo pra casa ou levo a Brunna comigo sempre que posso. Família é minha prioridade. Essa fase da gravidez só intensificou isso, tenho curtido cada momento ao lado dela e me envolvido ao máximo em tudo.

Vai dar um “freio” na agenda de shows quando o bebê nascer?

Não, não vou frear. Claro que vou me organizar para estar presente em cada momento importante da vida da nossa bebê, mas o trabalho também é minha paixão. A gente vai encontrar um equilíbrio para que eu possa acompanhar bem de perto cada fase da vida dela.

Quando você despontou, era muito associada ao funk e, depois, passou a incorporar o pop e o pagode a seu repertório. Essa mudança foi planejada e por que decidiu por essa transformação?

Foi uma expansão natural da minha carreira. Funk, pop, pagode, todos esses ritmos sempre fizeram parte da minha vida. Decidi trazer isso pro meu trabalho porque eu amo experimentar e me desafiar. Hoje, fico feliz de ver que transformei o pagode em algo mais pop, mais acessível, e que meu som chega a diferentes públicos.

Como vê a presença da mulher no funk hoje?

A presença da mulher no funk é cada vez mais forte, e isso me orgulha muito. Vejo as meninas dominando os palcos, as plataformas digitais, e mostrando que são tão talentosas e capazes quanto qualquer um. Ainda temos desafios, mas estamos conquistando nosso espaço com muita garra e determinação.

Tem algum show ou momento especial de sua vida em Salvador?