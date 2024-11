LUDMILLA FUNKEIRA DE VOLTA

Ludmilla convida famosos para jogo de futebol em dia de lançamento de single: 'A funkmilla está de volta'

Cantora afirmou que era um desejo dos fãs o lançamento de uma música de funk

Ludmilla chamou amigos e famosos para um “baba” em um campo de futebol na Barra da Tijuca, no Rio, na noite desta quarta-feira (6) para comemorar o lançamento de ‘Sua Preferida’, novo single de funk da cantora. A música chega hoje às 21h nas principais plataformas, com as participações de Kevin O Chris e Wiu.