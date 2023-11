Ludmilla mostra ter quebrado dente durante show do 'Numanice' em Curitiba

A cantora Ludmilla contou que quebrou um dente durante um show do Numanice em Curitiba. A apresentação ocorreu no último sábado, 25, mas a artista deu detalhes do ocorrido apenas nesta terça-feira, 28, mostrando o tratamento.



Ludmilla compartilhou, em um story no Instagram, um registro em que apareceu como seu "alter-ego", DJ Ludbrisa, e as mãos no dente da frente. "Nem contei para vocês, mas, nessa hora aí, eu estava conferindo o meu dente que a DJ Ludbrisa tinha acabado de quebrar."