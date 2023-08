Ludmillah Anjos perdeu memória recente após acidente de carro

A atriz e cantora Ludmillah Anjos perdeu a memória recente após o acidente de carro que sofreu durante as gravações de um filme, em Brasília. Ela está em recuperação e contou que ainda sente dores por causa das fraturas que sofreu.



O acidente aconteceu no domingo, 16 de julho, e ela só acordou na segunda-feira, 17 de julho. "Quando eu acordei na segunda-feira de noite, eu não acreditei no que tinha acontecido. Eu sentia dores e queria entender o que tinha acontecido porque não acreditava. Como eu tive sangramentos no cérebro atingiram a parte da memória recente, e eu não lembrava o que tinha acontecido", contou, em entrevista à TV Bahia, nesta terça-feira (8).