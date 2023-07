Ex-'The voice' Ludmillah Anjos recebe alta após acidente de carro em Brasília

A atriz e cantora baiana Ludmillah Anjos, de 35 anos, recebeu alta hospitalar na terça-feira (25). Ela ficou internada por oito dias em Brasília, após sofrer um grave acidente de carro. Nestsa quarta-feira (26), Ludmillah gravou um vídeo para os fãs para contar que ja estava chegando em casa. Atualmente, a artista está morando em São Paulo com a esposa, Lais Fernanda Ferreira. Na terça ela também gravou um vídeo para o programa "Encontro", agradecendo pelas orações pela sua saúde.

A ex-The Voice Brasil sofreu lesões em várias partes do corpo, como as costelas, fraturas e sangramento interno. A BMW em que ela estava com outros quatro ocupantes colidiu contra um poste, deixando todos presos às ferragens.