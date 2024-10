HOMENAGEM ESPECIAL

Luedji Luna canta Sade: cantora fará show no Rio Vermelho em homenagem a artista nigeriana

A cantora e compositora baiana Luedji Luna fará um show especial em homenagem a um dos maiores nomes da música mundial: Sade Adu. Luedji canta Sade é o nome do espetáculo, que será apresentado no dia 20 de novembro, em Salvador.

O show está marcado para começar às 20h, no Largo da Mariquita. “Chegou a hora de marcar na agenda! No feriado de 20 de novembro, @luedjiluna solta a voz homenageando Sade ? O show é gratuito, então já sabe, né? Avisa no grupo dos amigos e convoque geral pra colar no Rio Vermelho”, diz o anúncio oficial publicado nas redes sociais.