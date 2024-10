TELEDRAMATURGIA

Luís Salém e Edvana Carvalho são escalados para remake de Vale Tudo

O sucesso Vale Tudo voltará às telas com um remake em 2025. E a Bahia está presente no elenco: a atriz baiana Edvana Carvalho e o carioca-baiano Luís Salém interpretarão personagens que marcaram a novela, exibida originalmente em 1988. Quem assina o roteiro da trama é a também baiana Manuela Dias, responsável por obras como Amor de Mãe e a série Justiça.

Afastado da TV desde o fim da pandemia, Luís Salém dará vida a Eugênio, o mordomo da família Roitman, interpretado por Sérgio Mamberti na versão original. O convite veio da própria autora, que o conhece desde os tempos em ela atuava no teatro. “É uma honra interpretar o personagem que era de Sérgio. Cada ator, quando interpreta, coloca a sua própria personalidade e a sua própria visão. Eu me lembro muito do personagem do Serginho, ele fazia muito bem e era um personagem marcante. Eu espero que esteja à altura do personagem”, diz.