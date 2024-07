CLÁSSICO DA GLOBO

Cauã Reymond confirma que está no elenco do remake de “Vale Tudo”

Cauã Reymond está no elenco do aguardado remake de “Vale Tudo”, que estreia na TV Globo no primeiro semestre de 2025, com direção de Gilberto Braga e roteiro assinado pela baiana Manuela Dias.

Na adaptação que vai ao ar no próximo ano, circulam informações de que Odete Roitman vai ser interpretada por Fernanda Torres e Humberto Carrão foi escalado para viver Afonso Roitman, o filho da vilã. Carolina Dieckmann e Débora Falabella foram reservadas para a história, e as duas fizeram teste para ser Heleninha Roitman, que foi de Renata Sorrah em 1988.

