Mateus Solano cobra publicamente pagamento por reprises de novela: 'Não é favor'

A repercussão levou a Rede Globo a se pronunciar por meio de um comunicado, garantindo que os pagamentos são efetuados corretamente (leia o comunicado na íntegra abaixo). Enquanto isso, internautas se divertiram com a situação, criando memes e relembrando o caso da atriz Maria Zilda que, em setembro de 2020, revelou ter recebido apenas R$ 237 pela reprise de Mulheres Apaixonadas do Canal Viva.

Usuários do X (antigo Twitter), começaram a comentar de forma bem humorada sobre as falas do ator. Outros artistas também se manifestaram, como Bruno Marone, em apoio à fala de Mateus Solano. E o ator aproveitou o momento para questionar: "Quando será que os autores vão ganhar com essa reexibição?".