EM AGOSTO

Lulu Santos volta a Salvador para show na Concha Acústica

Lulu Santos volta a Salvador, no próximo dia 17 agosto, com a turnê “Barítono”. O show, que será apresentado às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, celebra os 70 anos de vida e 50 anos de carreira do cantor, com repertório de seus maiores sucessos.