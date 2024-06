Lulu Santos faz alerta sobre vacinação e explica internação

Ele estava internado em hospital no Rio de Janeiro

O cantor Lulu Santos, recentemente internado por causa do vírus Influenza A, gravou um vídeo sobre sua estadia na Clínica São Vicente, na região da Gávea, no Rio de Janeiro, da qual recebeu alta na segunda-feira, 10. O cantor explicou que não se vacinou para a gripe este ano, e que decidiu gravar o vídeo para conscientizar a todos sobre a importância da vacinação.

"Quis gravar este vídeo sem maquiagem, sem luz artificial, sem ‘truca’ para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar sua vacina de gripe este ano, coisa que regularmente faço", explicou ele, que cancelou dois compromissos por conta de sua internação: o festival João Rock, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no sábado, 8, e o Salve o Sul no domingo, 9, na capital paulista.

"Quando pensei ‘ah, acho que devia ter vacinado’, três dias depois contraí essa doença, que já dura sete dias e os últimos três [dias] passei internado. Não desejo isso a ninguém. Então, não façam como eu: vão ao seu posto de vacinação e tomem as vacinas. Tomem todas as vacinas. Elas salvaram a humanidade", completou Lulu.

A banda Detonautas prestou uma homenagem ao cantor durante o João Rock, no sábado, 8. "Todos nós fomos surpreendidos hoje por conta da ausência do Lulu Santos no festival", iniciou Tico Santa Cruz, vocalista da banda. "Queríamos aproveitar esse momento para que todo mundo ‘emane boas energias’ para que o Lulu se recupere e volte logo. Você faz muita falta, Lulu Santos Em qualquer lugar, meu amigo."