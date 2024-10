NOVELA

Globo confirma que Debora Bloch viverá Odete Roitman em Vale Tudo; veja outros nomes do elenco

A TV Globo anunciou, na noite desta quarta-feira, 16, durante o UPFront 2025, evento voltado ao mercado publicitário. em São Paulo, os atores e atrizes já confirmados no elenco da adaptação de Vale Tudo. O remake vai marcar os 60 anos da emissora e os 100 anos do Grupo Globo e estreia em março no horário das nove.