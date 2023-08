Luísa Sonza anuncia música com Demi Lovato

Os fãs e admiradores da cantora Luísa Sonza ficaram chocados com o anúncio que a artista fez nesta terça-feira (29). A famosa fará um feat com a internacional Demi Lovato.



A música "Penhasco 2" será com a cantora americana, e já alvoroçou as redes sociais com a informação. "BLOCO C FAIXA 17: Penhasco2 feat. Demi Lovato. Escândalo Íntimo, dia 29/08, às 21h em todas as plataformas. Faça o pre-save!", anunciou a loira.



O álbum "Escândalo Íntimo" já é um dos mais comentados na web, principalmente após o clipe de morangos em uma cama que deu o que falar. Nesta semana, Luísa estará no The Town, evento que ocorrerá em São Paulo. A cantora Demi Lovato também está na line up do show.