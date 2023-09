Luísa Sonza virá a Salvador com novo show em novembro na Concha Acústica

Crédito: Divulgação

Luísa Sonza se apresenta no dia 10 de novembro (sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Considerada uma das principais vozes da atual música pop brasileira, a cantora promete fazer um show pra lá de animado, unindo uma série de elementos que vão desde o funk, passando por ritmos latinos e batidas eletrônicas.



Seu mais recente álbum, “Escândalo Íntimo”, lançado no último dia 29 de agosto, acumulou 8,5 milhões de streams em menos de 24 horas, batendo recorde de melhor estreia de álbum no Spotify Brasil.

Os ingressos estão disponíveis pela Bilheteria Virtual ou sem taxas nos balcões do Pida (Salvador Shopping), variando entre R$ 100 e R$ 250, a depender do lote e do tipo de entrada (meia ou inteira). A classificação indicativa é de 16 anos.

Fãs reclamam do espaço

A vinda de Luísa para a capital baiana animou os fãs, mas muitos reclamaram que não vão conseguir dançar as músicas da artista por falta de espaço no local. "Gente, por que não muda o local? Precisamos de mais espaço para as danças. Amo a Concha, mas o show dela teria que ser em outro local", disse um seguidor.