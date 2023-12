Luiz Caldas vai comemorar aniversário com show especial na Concha Acústica do TCA

O cantor Luiz Caldas vai comemorar seu aniversário de 61 anos, no próximo dia 19 de janeiro, com um show especial na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Batizada de ‘Luiz Caldas & Convidados’, a apresentação será realizada a partir das 19h. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.

“A música não existe sem as pessoas que a escutam. Então fazer música nos torna sensíveis ao outro. Ao longo do tempo, isso faz com que o artista, que quase sempre já é sensível, cresça como ser humano também. E foi assim que eu consegui me mover na vida, mesmo com os altos e baixos comuns à trajetória de um artista, mas sempre superando tudo com os pés no chão literalmente”, nos disse o artista.