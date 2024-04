COMBATE

Luta entre Popó e Vitor Belfort vai acontecer em setembro

Depois do Fight Music Show 4, quando o soteropolitano Acelino Popó Freitas venceu Kléber Bam Bam em 36 segundos de luta, a organização do evento confirmou a realização do “FMS 5” com o tetracampeão mundial de boxe desafiando o tricampeão do UFC Vitor Belfort. Embora a luta esteja marcada para setembro, a data ainda não foi definida.