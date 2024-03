VEJA VÍDEO

Popó vence empresário por nocaute após três rounds em evento de luta

O tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas venceu o empresário catarinense Guilherme Grillo por nocaute técnico na luta mais aguardada do Danki Fight Show, evento que aconteceu em Florianópolis (SC), com confrontos de boxe até duelos de jiu-jítsu e muay thai, já invadindo a madrugada de domingo (24). ​

​Mesmo com a derrota, Grillo foi ovacionado pelos presentes no Stage Music Park. “Foi uma honra dividir o ringue com o tetracampeão e até mesmo levar um soco dele. A mão é dura mesmo (risos), agora eu entendo o que as pessoas falam”, afirmou o catarinense após a luta.