Popó topa desafio de luta contra Vitor Belfort, ex-UFC: 'Ninguém gosta desse cara'; veja vídeo

Popó vem fazendo lutas de exibição contra celebridades desde 2022

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de março de 2024 às 08:23

Popó e Vitor Belfort Crédito: Redes sociais

Tetracampeão mundial de boxe, o baiano Acelino "Popó" Freitas, 48, finalmente cedeu aos insistentes desafios feitos por Vitor Belfort, ex-campeão de UFC, e afirmou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (21), que topa enfrentá-lo numa luta de boxe.

"Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na mer** aí, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável, e me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam!", disse o baiano.

Popó vem fazendo lutas de exibição contra celebridades desde 2022. Após sua vitória sobre o ex-BBB Kleber Bambam, em fevereiro, o pugilista virou alvo de Belfort, que passou a provocá-lo insistentemente para tentar fechar uma luta contra ele.

Popó tem compromisso marcado para o próximo sábado em Florianópolis, quando enfrenta o empresário Guilherme Grillo no evento Danki Fight Show.

No vídeo, o tetracampeão mundial afirmou que Grillo é canhoto como Belfort e disse que o empresário seria uma preparação para encarar o ex-UFC. "Vou quebrar ele todo no pau pra você ver como vai ser fácil te arrebentar. O seu desafio, eu aceito", concluiu Popó.

Com o desafio aceito, resta acertar os pormenores do duelo. Apesar de ter enfrentado Bambam em limite de 90kg, Popó foi campeão mundial no boxe no super-pena (59kg) e no peso-leve (61,2kg); a categoria mais alta em que lutou profissionalmente foi no meio-médio (70kg).