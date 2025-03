TEATRO

MAB recebe espetáculo musical Caymmi e o Mar; confira datas

Encenação é uma homenagem aos 111 anos do compositor baiano Dorival Caymmi

O Núcleo de Teatro e Artes integradas do Barracão das Artes apresenta o espetáculo musical Caymmi e o Mar, uma homenagem aos 111 anos do compositor baiano Dorival Caymmi. >

O espetáculo é uma livre criação a partir do universo poético, mítico, místico e atemporal criado por Caymmi em sua obra musical que tão bem retratou a Bahia, imortalizando-a e eternizando-a em canções que construíram um poderoso imaginário fundador de nossa “civilização atlântica”, e que influenciou diversos artistas da música popular brasileira e também artistas de outras linguagens (literatura, cinema, artes plásticas).>

Um diálogo e exercício estético entre as linguagens (teatro, dança, artes circenses, literatura, artes plásticas e música) experimentando a poética singular do universo caymmiano.>

Composições do mestre são cantadas e tocadas ao vivo. O coro de atuadores canta, dança e interpreta texto poético celebrando sua vida e obra. Personagens ganham vida e cores vivenciando aspectos da obra do baiano, sua vida e relação com a Bahia, o mar e Iemanjá. O destaque vai para suas canções praieiras. >