Macaco Sessions apresenta o reggae da Adão Negro em novo show

Banda Adão Negro. Crédito: Tácio Moreira/divulgação

Já está no ar o novo episódio do Macaco Sessions, com o show da banda Adão Negro. Esse é o quarto lançamento da segunda temporada, que já teve as apresentações de Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Parangolé, sob a direção de Chico Kertész. Além do público poder assistir ao show completo no YouTube, o álbum está disponível nas plataformas de áudio - ouça aqui.

A edição passeia por diversas fases da banda, com canções como Alma Leve, que abre o repertório e é a faixa-título do último álbum do Adão, lançado antes da pandemia e gravado no estúdio do Natiruts, em Brasília. A música busca refletir o estado de espírito da imersão que o grupo viveu, em um sítio no cerrado brasileiro. "Queríamos recriar aquela atmosfera dos Novos Baianos, então ficamos ali, no sítio, vendo a cidade de Brasília de cima, cozinhando, convivendo... E acho que conseguimos transmitir essa energia para o trabalho", conta o vocalista Serginho.