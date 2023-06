Madonna é acompanhada pela filha durante intubação na UTI

A cantora Madonna, de 64 anos, ainda está internada e sob suporte de ventilador pulmonar. A artista, que se preparava para iniciar a nova turnê mundial, teve de interromper os ensaios após ser encontrada inconsciente.



De acordo com o site Mirror, conhecido por dar furos da vida dos famosos nos Estados Unidos, a diva pop foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave. Com isso, a filha dela, Lourdes León, está acompanhando a mãe na UTI.