Mãe de Caio, Agatha sai da cadeia e promete reviravolta na novela

É no capítulo desta terça (25) que Agatha (Eliane Giardini) ressurgirá na trama de Walcyr Carrasco décadas depois de ser dada como morta. Primeira esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos) e mãe de Caio (Cauã Reymond), ela foi dada como morta no parto do rapaz.



O que ninguém imagina é que a personagem interpretada por Bianca Bin na fase jovem estava presa. Angelina (Inez Viana) receberá um telefone misterioso e pedirá ao patrão para se ausentar por uns dias.