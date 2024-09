FAMOSOS

Mãe de Davi e Raquel vai à delegacia denunciar tortura psicológica e coações: 'Não deixo barato'

Elisângela, a mãe do ex-BBB Davi e da participante do reality A Fazenda, Raquel Brito, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (26) ao revelar que foi à delegacia para denunciar tortura psicológica e coação.

Em um vídeo, ela apareceu abalada e contou que ia na polícia para resolver a situação. "Eu peço perdão por tudo que está acontecendo, mas a gente não tem para onde correr. Ontem foi um dia daquele jeito. Eu vou à delegacia de crimes cibernéticos, na delegacia da mulher. Eu já vinha sofrendo tortura psicológica, sofrendo coações, mas eu não via como sair, eu tinha medo justamente do que está acontecendo, de sujar minha imagem", iniciou.

"Isso não pode acontecer. Eu não sou Davi que deixa [a situação quieta], eu vou mostrar meu celular à polícia. Se eu for culpada eu quero ser presa, mas se a pessoa for culpada eu quero que ela seja preso”, continuou.

“Isso aqui, sofri por ter postado a vaquinha de Jeferson e hoje ele no aparelho me bloqueou e se levantou contra nós... Jesus vê tudo isso”, escreveu.

Elisângela fez a denúncia na 9ª Delegacia da Boca do Rio, Salvador. “Tô aqui agora, na parte da Polícia Civil primeiro fazendo toda parte verídica do meu celular pra que depois os advogados juntem tudo para a segunda parte, porque mulher , pessoas tem que ser respeitadas”, declarou.

A mãe de Davi e Raquel contou ainda que ao deixar a delegacia chegou a ser procurada pela imprensa, mas optou por não se expor. “Muitas televisões queriam me acompanhar aqui, eu que não deixei. Agradecer a eles porque eu gosto de tratar todo mundo bem, todo mundo tem que trabalhar , agora sair do trabalho difamando as pessoas, ingratidão não, comigo não rola. Vou informar, não sou Davi Brito, eu sou Elisangela Brito não deixo barato, vou correr atrás do meu prejuízo da minha tortura mental, eu estou sendo torturada mentalmente", concluiu.