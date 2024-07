POLÊMICA

Mãe de Marília Mendonça deixa de seguir Maiara e Maraísa após irmãs recusarem participar de tributo

Ruth Moreira fez publicação com indireta nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 10:27

Ruth Moreira, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa Crédito: Redes sociais

O straming Spotify surpreendeu a todos ao revelar que fará uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021 após um acidente de avião. A mãe da cantora, Ruth Moreira, no entanto, ficou chateada com as amigas da filha, Maiara e Maraisa.

Isso porque o tributo "This is Marília Mendonça" não terá a presença da dupla sertaneja. Com isso, Ruth teria ficado chateada com a recusa das irmãs e deixou de seguir no Instagram.

Além disso, nos stories da ferramenta de fotos, Ruth publicou uma frase que apontou como uma suposta indireta às irmãs. "São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos que conhecemos com quem realmente podemos contar", diz o post.

No entanto, parece que não só a mãe de Marília deixou de seguir as cantoras. O irmão da rainha do sertanejo, João Gustavo, também parou de seguir o perfil oficial das cantoras e a conta de Maiara no Instagram.