Mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro em São Paulo: 'Um grande susto'

A mãe da cantora Marília Mendonça sofreu um acidente de carro na noite desta quarta-feira (5). De acordo com informação publicada pelo jornalista Léo Dias, Dona Ruth teve duas costelas quebradas após a colisão com outro veículo em uma estrada do estado paulista.

De acordo com as informações do jornalista, Ruth estava no carro com o marido, Deyvid Fabrício, que conduzia o veículo quando aconteceu a a batida com um caminhão, que avançou o sinal vermelho. O casal estava voltando para Goiânia, onde vivem, após uma viagem para São Paulo.