SHOW

mãeana é a convidada especial do Terraço do Barra nesta sexta (31)

Apresentação gratuita será às 18h30, e o espaço está sujeito a lotação

Tharsila Prates

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 17:35

mãeana Crédito: Divulgação

Uma das artistas mais celebradas do verão, mãeana é a convidada especial da nova temporada do Terraço do Barra. A cantora e compositora, revelação da MPB, faz apresentação gratuita, na sexta-feira (31), às 18h30, no Shopping Barra.>

Com uma presença de palco marcante, figurino feminino e tropical, mãeana apresenta ao público o espetáculo "mãeana canta JG". Com repertório repleto de sucessos e musicalidade inconfundível, a apresentação une as canções de João Gilberto e os atuais sucessos do pernambucano João Gomes. Uma performance que celebra a fusão entre a bossa nova e o piseiro, resultando no que a artista chama de "pisa nova". >

O show, sujeito à lotação, marca a temporada 2025 do espaço a céu aberto dedicada aos 40 anos da Axé Music, no fim de semana de uma das festas populares mais tradicionais da Bahia, Iemanjá (2). Para abrir o fim de tarde, a DJ Libre Ana promete agitar o público da sexta-feira (31), a partir das 16h30, com seu set autêntico, que une ritmos brasileiros, com clássicos da MPB e do pop nacional e internacional. A DJ baiana de Ilhéus é conhecida por sua performance marcante e troca com o público, que deixam a pista ainda mais animada. >

De quinta-feira (30) a domingo (2), o Terraço do Barra terá programação agitada. No sábado (1º), a partir das 17h30, a música baiana toma conta do espaço com show da banda SEUILSOM, liderada pelo vocalista Kleber Wilson, com grandes músicas que marcaram gerações, como “Entre a lua e o mar”, além de canções autorais. No domingo (2), dia de celebrar a Rainha do Mar, o Terraço do Barra recebe A Sereia e o som, a partir das 17h30, com um show festivo para adultos e crianças, embalado por histórias encantadas, brincadeiras e musicalidade para toda a família. >

O Terraço do Barra segue até 23 de fevereiro, com uma série de shows e atrações recreativas, sempre de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h, e aos domingos, das 16h às 20h, no estacionamento G3.>

Serviço>

O quê: Terraço do Barra>

Quando: Temporada até 23 de fevereiro, de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h; e domingo, das 16h às 20h>

Onde: Terraço, estacionamento G3, Shopping Barra>

Quanto: Entrada gratuita (sujeita a lotação do espaço)>

Programação>

30/01, quinta-feira, 16h, parque infantil, área de convivência e espaço pet abertos>

31/01, sexta-feira, às 16h30, DJ Libre Ana>

31/01, sexta-feira, às 18h30, mãeana>

01/02, sábado, às 17h30, SEUILSOM>