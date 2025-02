TELEVISÃO

Maeve Jinkings fala sobre sua personagem lésbica em Vale Tudo e homofobia: “Vivemos agora no mundo de saudosismo de um certo obscurantismo”

Atriz vai viver Cecília, que morria na primeira versão

A nova versão de Vale Tudo estreia no final de março e a Globo começou a realizar os primeiros eventos para promover a novela. Em uma entrevista coletiva virtual realizada nesta terça-feira (25), a atriz Maeve Jinkings falou sobre sua personagem, Cecília, que é lésbica e forma par com Laís (Lorena Lima). “Se tem uma coisa que sobrevive no tempo, que é antiquíssima, é o amor homoafetivo e a relação entre duas mulheres. Não só é um traço que permanece, como sempre existiu, mas agora falamos em um outro país [em comparação com o Brasil de 1988, quando foi exibida a primeira versão]. Um outro país, que muda, mas que também resiste a mudanças”, comparou Maeve. >