Maiara rebate críticas sobre corpo e revela ter perdido quase 50 kg após bariátrica

Cantora fez transmissão ao vivo para conversar com fãs

Publicado em 26 de março de 2024 às 11:55

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias é sobre o corpo da cantora Maiara, irmã de Maraísa, que surgiu na web magra, causando um burburinho entre os internautas.

Nesta terça-feira (26), a artista fez uma live no Instagram para conversar com os seguidores sobre os acontecimentos do emagrecimento que ocorreu 'de repente'.

Segundo a sertaneja, ela afirmou que conseguiu eliminar quase 50 kg com a alimentação, exercício físico e a bariátrica. No entanto, Maiara rebateu as críticas de que estivesse doente como alguns comentaram nas redes sociais.

"Sei que desde ontem fui assunto da internet falando sobre emagrecimento. Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabete. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg", disse.

"Me sinto bem assim, magra, gosto mais do meu corpo fino. Não estou doente, nunca estive tão feliz e perfeita" Maiara Cantora

Ela ainda revelou que, além da bariátrica, a cantora colocou um balão intragástrico, ou seja, o paciente insere uma prótese de silicone preenchida com soro fisiológico dentro do seu estômago através de uma endoscopia.

Todo o processo para perder peso começou há cinco anos, segundo Maiara. No entanto, mesmo com uma bariátrica no histórico, ela chegou a pensar que teria de fazer a segunda, já que engordou tudo de novo.