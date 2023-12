Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam no civil na véspera de Natal

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram no civil na noite de ontem, domingo (24), véspera de Natal. O influenciador compartilhou em seu perfil da rede social fotos do momento assinando a documentação com a esposa. Inclusive, os dois entraram no clima natalino e usaram looks de acordo com o tema: Maíra está com um vestido vermelho e Thiago com calça vermelha e colete verde.



O Primo Rico aproveitou a publicação para falar sobre os três regimes de casamento: comunhão total de bens, parcial e total. Ele informou que escolheu a comunhão total e explicou o motivo.