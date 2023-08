Maíra Cardi e Thiago Nigro vão casar com comunhão total de bens

Faltando poucos dias para o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro, a influencer revelou mais detalhes sobre o casório. De acordo com Maíra, o casamento entre ela e o coach de finanças será em comunhão total de bens. “Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é pra sempre”, argumentou a coach de alimentação. Neste regime, todos os bens, desde móveis a imóveis, adquiridos antes do casamento se tornam comuns ao casal.

Maíra comenta que a decisão de casar com comunhão total de bens é uma “provocação” para a relação do casal. "Essa é a nossa decisão: o que é meu, é seu. Como você casa com uma pessoa que tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre?", diz.