MAMA Awards 2025: votação segue até segunda e evento acontece em Hong Kong nos dias 28 e 29 de novembro

Principal premiação do K-pop reúne astros como G-Dragon, Blackpink, BTS, Stray Kids e IVE; veja os indicados e como votar.



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:39

Stray Kids será uma das atrações da edição 2025 do MAMA Awards Crédito: Divulgação / Stray Kids

A maior festa de premiação dos melhores do ano no K-pop, o MAMA Awards, está marcada para os dias 28 e 29 de novembro, e, desta vez, o evento acontecerá em Hong Kong.

Artistas solo, grupos masculinos e femininos concorrem em 22 categorias, que consideram performances, álbuns, músicas, coreografias, colaborações e outros aspectos da indústria. As votações populares em todo o mundo estão a todo vapor e acontecem até a próxima segunda-feira, dia 10, por meio do aplicativo Mnet Plus e da plataforma X.

A indicação de álbuns e músicas toma como período de elegibilidade os lançamentos ocorridos entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025, a partir de uma avaliação global baseada em dados musicais, resultados de charts e levantamento de especialistas.

Vale lembrar que o MAMA Awards contempla artistas de diversas gerações do K-pop, desde os mais novos — a exemplo do Cortis, que debutou em setembro deste ano — até G-Dragon, considerado o “rei do K-pop”, que voltou aos palcos após oito anos de pausa.

Além dos grupos, a premiação também inclui projetos solo de integrantes, como é o caso das cantoras Jennie e Rosé, do Blackpink, e dos cantores Jin, V e J-Hope, do BTS. Todos lançaram trabalhos individuais durante o hiato de seus grupos.

Como são muitas categorias, um artista ou grupo pode aparecer em mais de uma. É o caso de G-Dragon, que recebeu oito indicações, sendo quatro delas pela música Too Bad (feat. Anderson .Paak), com a qual concorre como Música do Ano, Melhor Performance de Dança Solo (Masculino), Melhor Coreografia e Melhor Colaboração.

Histórico da premiação

O evento foi criado em 1999 pelo canal de música Mnet, da CJ ENM, para premiar videoclipes da Coreia. Mais tarde, ganhou o título de MAMA Awards, a partir de Mnet Asian Music Awards, com o objetivo de tornar o K-pop e a própria cerimônia conhecidos mundialmente.

Por essa razão, a cada ano as edições são realizadas em locais diferentes — como Singapura, Vietnã, Japão e até os Estados Unidos.

A cada edição, o MAMA também conta com a participação de grandes estrelas como apresentadores. Nesta edição, estão confirmados nomes como Park Bo-gum, que apresentará o evento pela sétima vez, além de Park Hyung-sik, Ahn Hyo-seop, Lee Soo-hyuk e outros.

Um dos momentos mais esperados do MAMA Awards são as performances de artistas convidados, que também concorrem em suas categorias. Este ano, os shows do primeiro dia ficarão por conta de Enhypen, Babymonster, IVE, Boynextdoor, Super Junior, além de Meovv, Hearts2Hearts, TWS, Alpha Drive One e Bumsup.

No segundo dia, será a vez das apresentações de Stray Kids, Zerobaseone, Cortis, RIIZE, Allday Project, Izna e KickFlip.

Conheça os indicados ao MAMA Awards 2025

(Seleção de categorias principais — lista completa disponível no site oficial do MAMA Awards)

Melhor Artista Masculino

MARK | BAEKHYUN | JIN | G-DRAGON | J-HOPE

Melhor Artista Feminino

YUQI | JENNIE | JISOO | TAEYEON | ROSÉ

Melhor Grupo Masculino

SEVENTEEN | TOMORROW X TOGETHER | BOYNEXTDOOR | ENHYPEN | RIIZE | STRAY KIDS | ZEROBASEONE

Melhor Grupo Feminino