ADIADO DE NOVO

Por que a espera pelo lançamento do GTA 6 parece não ter fim?

Previsto agora para novembro de 2026, o lançamento do jogo é adiado novamente enquanto a Rockstar persegue padrões técnicos e criativos que redefiniram os jogos de mundo aberto

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:52

Imagens vazadas do GTA 6 Crédito: Reprodução

Mais de uma década após o lançamento de GTA 5, a sequência mais aguardada da história dos videogames ainda parece distante. Anunciado oficialmente em fevereiro de 2022, Grand Theft Auto VI teve seu primeiro trailer divulgado quase um ano e meio depois — um vídeo que bateu recordes de visualizações no YouTube e prometia a chegada do jogo em 2025. Mas o calendário mudou. Primeiro, o lançamento foi adiado para 26 de maio de 2026. Depois, uma nova data foi divulgada: 19 de novembro de 2026.

O adiamento frustrou a comunidade, mas está longe de ser incomum no universo da Rockstar Games. O estúdio é conhecido por atrasar títulos de peso em nome de uma busca quase obsessiva por qualidade. Tanto GTA 5 (2013) quanto Red Dead Redemption 2 (2018) foram adiados duas vezes antes de chegarem às lojas — e ambos se tornaram referências em realismo, narrativa e liberdade de mundo aberto.

GTA V Crédito: Divulgação

Ambição e mitologia

O novo capítulo da franquia promete ampliar essa tradição. O jogo terá dois protagonistas, Jason e Lucia, e se passará em Leonida, um estado fictício inspirado na Flórida. Fãs rapidamente perceberam uma ligação simbólica entre o casal de fora da lei e Bonnie e Clyde, cujos funerais ocorreram exatamente em 26 de maio — a primeira data de lançamento anunciada. Para muitos, o gesto parecia um aceno calculado à cultura pop americana que sempre inspirou a série.

Mas a coincidência não resistiu à realidade de um projeto de escala inédita. O desenvolvimento de GTA 6 tornou-se mais caro, mais complexo e mais demorado do que o previsto. A Rockstar, que faz parte do grupo Take-Two Interactive, precisa equilibrar o investimento com as altíssimas expectativas de um público global que exige inovação a cada título.

A pressão da perfeição

O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, tem sido categórico: cada lançamento da Rockstar precisa “impressionar o jogador”. Essa meta implica não apenas entregar um jogo funcional, mas uma experiência cultural e tecnológica marcante. Desde Red Dead Redemption 2, amplamente considerado um divisor de águas no gênero de mundo aberto, o estúdio mantém padrões altíssimos de detalhe, performance e realismo — o que naturalmente prolonga o ciclo de produção.

Zelnick reconheceu, em reunião com investidores, que o novo atraso reflete a busca por “perfeição”. Segundo ele, a Rockstar só lança um jogo quando acredita ter atingido o limite máximo do que é possível fazer com a tecnologia disponível.

Expectativas e impacto

O caso de GTA 6 também ilustra uma tendência maior na indústria: o aumento exponencial de custos e prazos no desenvolvimento de jogos de grande porte. A promessa de mundos cada vez mais vastos, realistas e interativos exige equipes enormes, ferramentas de ponta e um controle rigoroso de qualidade.

Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente o retorno à criminalidade estilizada e satírica que consagrou a franquia. Até lá, a Rockstar segue ajustando o que pode ser o jogo mais ambicioso — e mais caro — já produzido.